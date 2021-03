Concerti, Maneskin: raddoppiano i live a Milano e Roma

Reduci dalla vittoria allo scorso festival di Sanremo con la loro "Zitti e buoni", i Maneskin annunciano il raddoppio dei concerti a Milano e Roma previsti per il prossimo mese di dicembre. Sul palco dei palasport potranno presentare i brani del loro secondo album “Teatro d'ira – Vol. 1”, atteso in uscita per il 19 marzo.

Questo il nuovo calendario concerti del quartetto romano:

14 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport

15 dicembre - Roma - Palazzo dello Sport (nuova data)

18 dicembre - Assago (MI) - Mediolanum Forum

19 dicembre - Assago (MI) - Mediolanum Forum

I biglietti per la nuova data di Roma sono disponibili a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 10 marzo sul sito di Vivo Concerti e dalle ore 11.00 di lunedì 15 marzo in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati.