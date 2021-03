House of Marley, arrivano gli speaker Get Together Duo

Nuovo prodotto per House of Marley, il marchio di prodotti audio ufficialmente legato a Bob Marley e alla sua famiglia: verranno a brevissimo immessi sul mercato i Get Together Duo, coppia di speaker Bluetooth realizzati con materiali sostenibili, in continuità con la filosofia del brand che mira alla protezione dell’ambiente attraverso partnership con organizzazioni globali attive sul fronte della salvaguardia delle foreste e degli oceani.

I Get Together Duo presentano pannelli anteriori e posteriori in bambù – pianta a veloce ricrescita naturale – mentre i lati e il top sono rivestiti in un particolare tessuto denominato "Rewind" che unisce un 30% di cotone organico riciclato con un 30% di canapa riciclata e un 40% di PET riciclato.

Gli speaker Get Together Duo sono true wireless e si sincronizzano automaticamente non appena vengono accesi; a differenza di molti altri speaker mono sul mercato, sono pensati per un suono stereo che riproduce il "Signature Sound Marley" del brand. L'altoparlante sinistro è fisso ed è alimentato dalla rete, mentre l'altoparlante destro è ricaricabile e garantisce 20 ore di riproduzione. Gli speaker possono essere utilizzati singolarmente, in modo da poter ascoltare tracce diverse in ogni stanza oppure, grazie alle dimensioni compatte, è possibile portare con sé soltanto una delle due casse.

Get Together Duo possono essere utilizzati con qualsiasi dispositivo, ma sono pensati soprattutto per il giradischi Stir It Up Wireless. A breve la prova su Rockol.

THE HOUSE OF MARLEY è marchio di prodotti audio realizzati con materiali sostenibili che nasce dal desiderio della famiglia Marley di portare avanti la visione di Bob di amore universale: per la musica, per la natura e per il pianeta. I principi cardine su cui si fonda la filosofia del brand sono la qualità, la sostenibilità e la responsabilità sociale. Tutti i prodotti, speaker, cuffie e sistemi audio, sono progettati per garantire un’esperienza sonora di alta qualità e precisione, caratterizzati da un design innovativo e realizzati con materiali eco-sostenibili, pensati per gli appassionati della buona musica e sensibili alle tematiche legate all’ambiente.

The House of Marley sostiene la riforestazione globale grazie a Project Marley, un programma realizzato in collaborazione con One Tree Planted. Ogni prodotto venduto aiuta a piantare un albero e contribuirà in modo positivo all’equilibrio ambientale, sociale ed economico, attraverso la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Aria più pulita quindi, e una maggiore biodiversità all’interno delle foreste del mondo.