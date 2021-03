"Blinding Lights" di The Weeknd stabilisce un super record

The Weeknd ha appena fatto la storia...almeno quella delle classifiche e almeno negli Stati Uniti. La sua "Blinding Lights" è infatti la prima canzone a trascorrere un anno intero nella Top Ten della chart di Billboard. Da quando la classifica dei singoli è stata istituita il 4 agosto 1958, non c'è mai stata una canzone che sia rimasta nella Top Ten per ben 52 settimane.

E' curioso evidenziare che alla sua pubblicazione, il 29 novembre 2019, questo singolo, il secondo tratto dal quarto album del musicista canadese "After Hours" ( leggi qui la recensione ), non sembrava destinato a trasformarsi in un indimenticabile successo. "Blinding Lights" debuttò in classifica all'undicesimo posto per poi precipitare al numero 52 nella seconda settimana. Poi, dodici settimane più tardi, l'inesorabile risalita fino a stabilire lo storico record.Oltre a questo record, la canzone di The Weeknd si è anche guadagnato l'IFPI Global Digital Single Award 2020 , detto in altre parole: il che significa che è stato il singolo più venduto dell'anno nel mondo tra download digitali e streaming.