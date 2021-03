Dice entra nel merchandising

Dice, innovativa piattaforma di ticketing attiva su dispositivi mobili che, dopo il lancio e la progressiva penetrazione in UK attraverso accordi con molti locali live indipendenti ,ha iniziato a operare in Italia proprio alla vigilia della pandemia, ha varato una strategia di diversificazione entrando nel comparto del merchandising.

L’iniziativa ha un nome: 'Merch On Dice'.

Si tratta di fatto una caratteristica della sua app che consente agli artisti di creare serie limitate di articoli con il loro marchio (dall'abbigliamento a memoriabilia assortiti) che i loro fans possono ordinare per poi ritirare nei locali dove hanno luogo le esibizioni oppure farsi consegnare a casa.

Ma l’opzione funziona solo in un caso, e cioè soltanto qualora il fan abbia acquistato un biglietto per il concerto (o per il livestream) dell’artista. La scelta degli articoli a quel punto sarà possibile attraverso un catalogo messo a disposizione sull’app di Dice, dove potrà avvenire direttamente l’ordine.

Prima di diversificare sul merchandising, Dice aveva immediatamente adattato il proprio modello alle circostanze imposte dalla pandemia, entrando nel comparto del livestream dove opera con successo.