Swizz Beatz e Timbaland vendono Verzuz a Triller

I due Re Mida dell’hip hop a stelle e strisce Swizz Beatz e Timbaland hanno ceduto Verzuz, il format di video streaming nato come sfida tra Dj durante la pandemia, a Triller Network, società madre di Triller, l’app per micro-clip considerata la principale concorrente di TikTok sul mercato americano: benché i termini dell’accordo non siano stati resi noti nei dettagli, è certo che la coppia di producer sia stata ripagata anche con obbligazioni della società, formula - questa - che ha reso i due azionisti di maggioranza del gruppo.

Sia Swizz Beatz che Timbaland, tuttavia, hanno deciso di condividere le proprie azioni con gli artisti che hanno ospitato nel loro format, ovvero - tra gli altri - John Legend, DMX, Alicia Keys, 2 Chainz, Rick Ross, Too $hort, Patti LaBelle, Gucci Mane, Jeezy, E-40, Bounty Killer, D’Angelo, Ludacris, RZA, The Dream, Babyface, Nelly, Jagged Edge, Fred Hammond, Jadakiss, Fabolous, Brandy, Monica, Gladys Knight, Boi-1da, Hit-Boy, Ne-Yo, Johnta Austin, Scott Storch, T-Pain, Lil Jon, DJ Premier, Mannie Fresh, Erykah Badu, Jill Scott, Beenie Man, Bounty Killer, 112, Kirk Franklin, Sean Garrett e D’Angelo.

Nata come serie di dirette su Instagram, Verzuz - grazie anche a integrazioni con Apple Music e Twitter - è diventato una realtà via via sempre più consolidata, tanto da emanciparsi dalla forma di “battle” per diventare un vero e proprio evento online che - in occasione di una delle sue puntate più recenti - ha visto la star dell’r’n’b D’Angelo esibirsi al leggendario Apollo Theater di Harlem, a New York