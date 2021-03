Miley Cyrus: un video con gli operatori sanitari vaccinati. Guarda

Miley Cyrus ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale il video di “Angels Like You”, uno dei brani inclusi nel suo più recente album di studio, “Plastic Hearts”, pubblicato lo scorso 27 novembre: la clip è stata dedicata agli operatori sanitari vaccinati impegnati nella lotta in prima linea all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Diretta da Alana O’Herlihy e dalla stessa artista americana, la clip include delle sequenze girate in occasione di un concerto, tenuto poco più di un mese fa a Tampa, in Florida, al quale era stato ammesso solo personale medico vaccinato.

“Il 7 febbraio 2021, quasi un anno dopo la chiusura di tutto il mondo a causa della pandemia da Coronavirus, abbiamo girato questo video al primo concerto di grandi dimensioni organizzato dopo che l’emergenza ha cambiato le nostre vite”, si legge in un messaggio posto alla fine del video: “Il pubblico era composto esclusivamente da personale medico vaccinato, che ha lavorato senza paura e senza sosta nel combattere il Covid-19. Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme di nuovo, e questo succederà non appena i vaccini saranno resi via via sempre più disponibili. Tutti noi possiamo contribuire alla lotta al virus vaccinandoci. Insieme possiamo rendere l’esperienza della musica dal vivo nuovamente possibile”.

Per il TikTok Tailgate Show tenuto nell'ambito della manifestazioni per il Super Bowl 2021 lo scorso 7 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, la Cyrus propose una scaletta da una ventina di brani tra i quali le cover di successi (in medley) di Billy Idol e Joan Jett realizzate con gli interpreti originali:

SETLIST

Act 1

Rehearsal (registrata)

Mickey - Cover di Toni Basil

Prisoner

Night Crawling (con Billy Idol)

White Wedding - Cover di Billy Idol (con Billy Idol)

Heart of Glass - Cover di Blondie

Head Like a Hole - Cover di Nine Inch Nails

High

Nothing Breaks Like a Heart - Cover di Mark Ronson

Jolene - Cover di Dolly Parton

Edge of Midnight

Edge of Midnight (registrata)



Act 2

Bad Karma (con Joan Jett)

Bad Reputation - Cover di Joan Jett and the Blackhearts (con Joan Jett)

I Hate Myself for Loving You - Cover di Joan Jett and the Blackhearts (con Joan Jett)

Rebel Girl - Cover di Bikini Kill

Angels Like You

We Can't Stop

Plastic Hearts

Party in the U.S.A.

Party in the U.S.A. (registrata)



BIS #1