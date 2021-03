Classifiche USA: nei conteggi di Billboard anche gli stream video su Facebook

A partire dal prossimo 27 marzo, ma con effetto retroattivo sui passaggi effettuati tra i prossimi 12 e 18 marzo, le classifiche di vendita compilate da Billboard includeranno anche gli stream conteggiati dai brani per mezzo dei video postati su Facebook: ad annunciarlo sono i responsabili della storica testata americana, precisando come il cambiamento interesserà le chart Billboard Hot 100, Billboard 200, Artist 100 e Billboard Global 200.

Dal computo saranno escluse le tracce sfruttate per contenuti generati dagli utenti, mentre quelli ufficiali saranno considerati - ai fini del tasso di conversione applicato per la trasformazione in vendite - come “passaggi on demand supportati dalla pubblicità”, quindi come gli stream effettuati sugli account freemium di piattaforme come Deezer e Spotify.

L’inclusione dei video su Facebook è la conseguenza del processo di regolarizzazione dei contenuti musicali attuato sulla piattaforma, che dallo scorso primo agosto ha aperto i propri server ai contenuti ufficiali dopo aver stretto accordi di licenza con i titolari dei diritti