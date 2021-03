Rolling Stones, il giallo dei 50 inediti finiti online. Ascolta

Un clamoroso leak sulla natura del quale c’è ancora pochissima chiarezza ha fatto finire sul Web cinquanta registrazioni mai pubblicate ufficialmente dei Rolling Stones. La raccolta di brani, battezzata “Fully Finished Studio Outtakes”, è stata (teoricamente) organizzata in tre CD, e spazia da take risalenti agli anni Sessanta quando nella storica formazione britannica militava ancora Brian Jones, come “Curtis Meets Smokey” del ‘66, a canzoni registrate con Mick Taylor negli anni Settanta, fino a episodi decisamente recenti risalenti ai primi anni Duemila, come le jam session battezzate “Extreme Western Grip” e “Well Well”. La qualità audio - come si può appurare nel frame qui sotto, almeno fino a che resterà online - è decisamente buona, nonostante la compressione applicata dai sistemi di streaming, il che lascia pensare a un vero e proprio “scippo” messo in atto da ignoti ai danni della band:

La teoria del leak “figlio” di un attacco hacker è una delle più accreditate, ma presso gli addetti ai lavori stanno circolando ipotesi alternative. Tra le altre, c’è quella di un leak non frutto di un furto digitale agli archivi della band ma di una manovra messa in atto da un insider, per motivi che al momento - dato anche il silenzio stampa della formazione al riguardo - sono ancora tutti da chiarire. Altra teoria, ancora più azzardata, sarebbe quella del leak “volontario” - ma in incognito - da parte dei titolari dei diritti sulle registrazioni in oggetto, nel tentativo di estendere i diritti stessi su fissazioni fonografiche fino a oggi rimaste inedite.

Certo è che il materiale finito in Rete nelle ultime ore è estremamente interessante, anche per i fan di lunga data del gruppo che conoscono bene il catalogo di bootleg del gruppo: tra le altre chicche, è da segnalare la versione di “It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)” - originariamente pubblicata nell’eponimo album del 1974 - registrata con David Bowie ai cori nello studio di Ron Wood, "The Wick", di Richmond, a Londra, prima che il chitarrista entrasse ufficialmente nell’organico del gruppo, con Willie Weeks al basso e Kenney Jones alla batteria.

Tra gli inediti che rappresentano una completa novità nel catalogo del gruppo figurano "Hands Off" del 1986, "Curtis Meets Smokey" del ‘66, "Troubles A-Coming" del ‘72, "20 Nil" del 91 e "Every Time I Break Her Heart" del ‘77.

Sui forum degli appassionati della band di Mick Jagger e Keith Richards circola una tracklist con le ipotesi relative a luoghi e date delle singole canzoni inserite nella scaletta. Eccole:

CD 1 (79:20)

1. Nobody's Perfect, 1985, Rpm Studios, New York City

2. Trouble’s A-Coming, 1979, Compass Point Studios, Nassau, Bahamas

3. Dreams To Remember, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

4. Don’t Lie To Me, 1985, Pathé-Marconi Studios, Paris

5. Fiji Jim, 1977/1978, Pathé-Marconi Studios, Paris

6. Eliza Upchink, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

7. Deep Love, 1985, Rpm Studios, New York City

8. She’s Doing Her Thing, 1967, Olympic Sound Studios And De Lane Lea Studio, London

9. Putty In Your Hands, 1985, Pathé-Marconi Studios, Paris

10. Dog Shit, 1983, Compass Point Studios, Nassau, Bahamas & Hit Factory, New York City

11. 20 Nil, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

12. Tell Her How It Is, 1970, Olympic Sound Studios, London & Stargroves, East Woodhay

13. You Better Stop That, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

14. Scarlet, 1974, Island Recording Studios, London & Sinus Studios, Bern

15. Walk With Me Wendy, 1970, Olympic Studios, London

16. Never Make You Cry, 1977, Pathé-Marconi Studios, Paris

17. Part Of The Night, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

18. Low Down, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

CD 2 (74:32)

1. It’s A Lie, 1979, Pathé-Marconi Studios, Paris

2. I Can’t See No One Else, 1985, Pathé-Marconi Studios, Paris

3. Not The Way To Go, 1978, Rca Studios, Los Angeles

4. Giving It Up, 1989, Air Studios, Montserrat

5. Hands Off, 1993, Windmill Lane Recording & Ron Wood's House, Dublin

6. Built That Way, 1975, Rolling Stones Mobile Recording Unit, Rotterdam

7. Keep It Cool, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

8. Can’t Find Love, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

9. You Win Again, 1977, Pathé-Marconi Studios, Paris

10. Blood Red Wine, 1968, Olympic Sound Studios, London

11. Fast Talking Slow Walking, 1972, Dynamic Sound Studios, Kingston, Jamaica

12. Cooking Up, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

13. Every Time I Break Her Heart, 1977, Pathé-Marconi Studios, Paris

14. Dream About, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

15. Flip The Switch, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

CD 3 (78:17)

1. Sanctuary, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

2. Desperate Man, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

3. Prairie Love, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

4. Living The Heart Of Love, 1974, Musicland Studios, München

5. Still In Love With You, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

6. I Tried To Talk Her Into It, 1982, Pathé-Marconi Studios, Paris

7. Might As Well Get Juiced, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

8. Too Many Cooks, 1973, The Record Plant, Los Angeles

9. Curtis Meets Smokey, 1969, Olympic Sound Studios, London

10. Covered In Bruises, 1977/1978, Pathé-Marconi Studios, Paris

11. Ivy League, 1993, Windmill Lane Recording & Ron Wood's House, Dublin

12. Too Tight, 1997, Ocean Way Recording Studios, Los Angeles

13. Criss Cross, 1973, Island Recording Studios, London

14. Strictly Memphis, 1985, Pathé-Marconi Studios, Paris

15. It’s Only Rock’n’roll, 1973, Ron Wood's Home Studio, Richmond, London

16. Studio Jam Session (Extreme Western Grip), 2002, Studio Guillaume Tell, Suresnes, Near Paris

17. Studio Jam Session (Well Well), 2002, Studio Guillaume Tell, Suresnes, Paris