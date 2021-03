Sanremo 2021 e social media: l’infografica

#sanremosuisocial è l’analisi dei dati raccolti su tutti gli artisti in gara durante Sanremo 2021 relativamente alle loro performance su Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Tik Tok e Twitch. L’ha condotta Alice Mazzoni in collaborazione con Gabriele Aprile, Giada Bizzari e Maria Chiara Caputi.

L’infografica mostra i risultati delle crescite dei followers, delle visualizzazioni su YouTube e degli ascolti su Spotify da prima del Festival a 12 ore dopo l’annuncio del vincitore.

Curioso che, mentre l’attenzione dei più era concentrata su quanto i social siano importanti per l’andamento dell’artista al Festival – soprattutto a fronte della polemica sull’endorsment di Chiara Ferragni al marito Fedez - tra le evidenze dell’analisi spicchi quella sull’importanza del Festival per le fortune dell’artista sui social media, ossia l’esatto opposto: in media negli ultimi anni il vincitore del Festival raggiunge il raddoppio dei suoi followers nel giro di 12 ore dall’annuncio della vittoria.

Sanremo ha negli ultimi anni visto ringiovanire il proprio pubblico e oggi la dinamica in atto dimostra che la partecipazione a un evento che si reputava destinato a un pubblico adulto su un canale obsoleto è mutata: la fruizione da “second screen” comporta che partecipare equivale a guadagnare molti followers. A parte i casi più attesi e banali (il podio), la naturale sovraesposizione implicita nel solo fatto di essere in gara paga molto - Irama, non protagonista della diretta, ha chiuso con + 23.418 followers.

La madre di tutte le domande, sulla cui risposta il dibattito resta fatalmente aperto, è se siano i social ad influenzare la classifica finale o se sia la classifica finale a influenzare i social.

Quest’anno, ad esempio, i Maneskin sono sempre stati presenti nelle posizioni più alte di crescita grazie a un notevole supporto social pre-evento – qualcosa che può lasciar supporre che i social media abbiano alla fine riflesso quello che è diventato poi il podio finale del Festival.

Viceversa, non ci sono dubbi sul fatto che vincere Sanremo abbia fatto spiccare ai Maneskin il salto di qualità sui social media.

Per soddisfare qualche curiosità ulteriore - “chi è andato peggio di tutti?”, “quanti followers si prendono nei primi 10 minuti post esibizione?”, “quando è meglio far uscire il videoclip ufficiale del brano? (sì, c’è chi non pubblica subito il video ufficiale: Fulminacci) – è attivo il profilo instagram di Alice Mazzoni.