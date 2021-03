Borgonzoni (MiC): ‘E’ ora di dare alla musica contemporanea la giusta centralità’

“Dopo i 50 milioni, destinati dal Ministero della Cultura al settore musicale, ai live club, ai concerti, agli autori, ad artisti interpreti ed esecutori, ora serve, che all’interno del ministero ci sia una specifica attenzione per la musica contemporanea e per i luoghi che ne promuovono la diffusione e lo sviluppo”: a dichiararlo, come riferisce l’agenzia ASI, è la sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

“In gara al Festival di Sanremo c’erano ben 14 artisti, provenienti dai live club italiani”, ha osservato la senatrice leghista: “Esiste, quindi, la necessità di tutelare questi luoghi centrali per lo sviluppo e la promozione della cultura musicale italiana. È ora di dare alla musica contemporanea la giusta centralità, promuovendone attraverso un lavoro capillare da parte dell’ICE il suo valore all’estero. L’obiettivo finale è istituire una direzione specifica al Mic, quale primo passo, oggi,è dedicarvi specifiche attenzioni ed è, per questo, che ho già chiesto al Ministro Franceschini di valutare la possibilità di far partire il progetto con il riordino del ministero, posizione questa che credo troverebbe - per altro - largo consenso in tutte le forze politiche”.