Il 27 marzo a Barcellona il primo 'concerto non socialmente distanziato'

Lo hanno già etichettato come il primo "concerto non-socialmente distanziato": è quello in cui si esibiranno i Love of Lesbian, band spagnola in cartellone il 27 marzo nella struttura comunnale del Palau Sant Jordi di Barcellona. L'evento è organizzato nell'ambito dei Festivals per la Cultura Segura (con sovvenzioni del governo). Rispetto alla capienza massima di 17.960 spettatori, ne saranno ammessi 5.000.

I tagliandi in vendita, disponibili a partire dallo scorso venerdì 5 marzo, ieri erano già sold out. I possessori dei biglietti, i cui prezzi oscillavano tra €23 e €28, saranno divisi in zone della massima capienza di 1.800 persone all'interno delle quali si muoveranno liberamente e potranno frequentare senza vincoli bar e toilette.

Le misure di sicurezza previste includono il controllo della temperatura all'ingresso, il monitoraggio dei presenti durante e dopo il concerto tramite applicazione su smartphone e l'abbondante disponibilità all'interno di gel disinfettante. La fascia di età ammessa al concerto è quella compresa tra i 18 e i 65 anni.

Secondo l'organizzazione dei Festivals per la Cultura Segura, se il riscontro dovesse essere positivo saremmo di fronte a un possibile nuovo protocollo da seguire per i concerti in epoca di pandemia.

Ricordiamo che proprio a Barcellona sono stati condotti i primi esprimenti su covid e concerti sotto l'egida PRIMACOV.