Oggi in occasione della Festa della Donna, la Recording Academy negli Stati Uniti ha ha annunciato che sta lavorando a uno studio sulla rappresentanza femminile nell'industria musicale, in collaborazione con il Berklee College of Music e l'Arizona State University. "Gli obiettivi primari dello studio sono stabilire ulteriormente un'analisi di base sulla rappresentanza delle donne che lavorano nell'industria musicale americana, saperne di più sul pool di talenti femminili disponibili nella musica e stabilire le priorità intorno ai creatori di musica e agli aspetti del tutoraggio", ha affermato l'Accademia. Ha anche rilasciato alcuni dati che fotografano la situazione: una ripartizione per genere dei candidati ai Grammy Awards di quest'anno: solo il 23% di loro sono donne.

Parlando di studi, PRS for Music nel Regno Unito, ha pubblicato alcuni nuovi dati questa mattina, sostenendo che quasi 2.000 donne si sono registrate come cantautrici e compositrici professioniste nel Regno Unito lo scorso anno, con un aumento del 12,3% rispetto al 2019. Eppure "attualmente l'81,7% dei cantautori e compositori professionisti nel Regno Unito sono uomini e le prime 10 cantautrici e compositrici con i guadagni più alti hanno generato il 70% di entrate in meno rispetto ai loro colleghi maschi nel 2020 ". Questo divario è aumentato dal 67% nel 2019.