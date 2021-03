Sanremo 2021, i Maneskin trionfano anche sui giornali, Ermal Meta vince in radio e tv

La vittoria dei Maneskin al 71° Festival di Sanremo è doppia, replicandosi anche sui media: la band romana formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, ottiene il maggior numero di citazioni fra tutti i 26 artisti in gara, ma Ermal Meta sottrae loro il primato specifico relativo alle radio e alle tv. A metterlo in risalto è l’indagine effettuata, su oltre 1.500 fonti media fra stampa, quotidiani nazionali e locali, periodici, siti internet, radio, tv e blog, da Mediamonitor, la piattaforma che ha monitorato la presenza di cantanti, presentatori e ospiti del Festival sui media italiani, dalla mezzanotte di martedì 2 alle 10 di oggi.

La classifica di Mediamonitor, guidata dai Maneskin (con 5.037 citazioni), vede al secondo posto Ermal Meta (4.203), il quale però vince nettamente per numero di presenze in radio e tv (680 contro 580), mentre Irama, sia pure in versione ‘smart working’ per la quarantena cui è stato costretto, si aggiudica il terzo posto con 3.985 citazioni. In quarta posizione, una ‘decana’ della canzone popolare italiana, Orietta Berti (3.799) seguita da Noemi (3.445) e Annalisa (3.277).