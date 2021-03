shesaid.so, partnership con TikTok per la Giornata Internazionale della Donna

Il network internazionale di donne impiegate nell’industria musicale e TikTok hanno lanciato oggi, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna 2021, una speciale iniziativa che si svilupperà per tutto il mese di marzo.

La partnership prevede interventi in audio / video di artiste e addette ai lavori che si concretizzeranno sotto forma di seminari e incontri formativi con il pubblico: il primo appuntamento è previsto proprio per oggi, lunedì 8 marzo, alle ore 17, con il lancio di una serie di Live Q&A con mentor di rilievo, tra cui le artiste Grace Carter e Albany, la DJ e conduttrice Jyoty, la producer elettronica e DJ Anfisa Letyago e la General Manager di Epic Records France Pauline Duarte. Maggiori informazioni sulle prossime iniziative verranno rivelate nel prossimi giorni sulla .pagina ufficiale dell'iniziativa.

“TikTok ha cambiato radicalmente non solo come le persone si esprimono, imparano cose nuove e si relazionano tra loro, ma anche come scoprono e ascoltano la musica”, ha dichiarato Andreea Magdalina, founder di shesaid.so: “Nell’ultimo anno in particolare abbiamo assistito all’impatto a dir poco straordinario che ha avuto TikTok sul mondo della musica. È con entusiasmo che shesaid.so collabora con TikTok per rendere l’industria musicale più inclusiva per le donne e le minoranze di genere. Con il supporto di TikTok potremo rendere la Giornata internazionale della donna un evento davvero speciale grazie a contenuti che celebrano, ispirano ed educano allo stesso tempo. E l’8 marzo è solo l’inizio: non vediamo l’ora di svelare tutti gli eventi incredibili che stiamo preparando insieme per le prossime settimane”.

"La nostra community è ricca di donne incredibili che hanno contribuito a rendere TikTok ciò che è oggi”, le ha fatto eco Jana Ulaite, Head of Brand & Partnerships Marketing for Europe di TikTok: “La musica è parte integrante dell’esperienza sulla piattaforma e, ogni giorno, migliaia di donne la utilizzano per creare, intrattenere, ispirare e motivare.

Fin dai primi giorni siamo stati un partner importante per l’industria musicale e vogliamo contribuire a creare un futuro più inclusivo per questo settore. In occasione della Giornata internazionale della donna, 8 marzo, il nostro obiettivo è aiutare le donne a far sentire di più la loro voce all’interno dell’industria musicale grazie alla nostra partnership con shesaid.so, ad altre performance speciali e alla nostra campagna #PerLeDonne".