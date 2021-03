Universal, nel 2020 ricavi in aumento del 3,8%

A questo punto è praticamente ufficiale: l’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha impattato sui bilanci 2020 delle major discografiche. Universal Music, l’ultima delle tre grandi sorelle musicali a presentare i propri risultati finanziari relativi ai dodici mesi scorsi, ha visto i propri ricavi crescere del 3,8% su base annua per un totale di 7,43 miliardi di euro.

Nel dettaglio, le entrate da streaming e abbonamenti ai servizi digitali è cresciuto del 15,3% a 3,83 miliardi di euro, arrivando a rappresentare il 64,2% dei ricavi da musica registrata, cresciuti a loro volta del 5,9% rispetto al 2019 fino a 5,97 miliardi di euro. A registrare l’incremento più alto, tuttavia, è il settore editoriale di UMG, che crescendo del 12,7% su base annua nel corso dei passati dodici mesi ha visto finire nelle casse del gruppo - pur impegnato in operazioni decisamente impegnative come l’acquisizione del catalogo di Bob Dylan per 300 milioni di dollari - 1,19 miliardi di euro.