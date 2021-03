Grammy Awards 2021, annunciati i performer: ecco chi si esibirà

Sono stati annunciati i nomi dei performer che il prossimo 14 marzo si esibiranno in occasione della 63esima edizione dei Grammy Awards. Come confermato sul sito ufficiale dell'evento, tra gli artisti che accompagneranno le assegnazioni dei premi della Recording Academy ci saranno Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Cardi B, Megan Thee Stallion, HAIM, Harry Styles, Bad Bunny, DaBaby, Post Malone, BTS, Chris Martin dei Coldplay e molti altri.

"Gli artisti si riuniranno, seppur ancora in sicurezza, per suonare l'uno per l'altro come comunità e celebrare la musica che ci unisce tutti”, ha fatto sapere la Recording Academy annunciando la line-up completa dei performer.

Quest’anno la “music’s biggest night”, originariamente in programma lo scorso 31 gennaio e poi rinviata al corrente mese di marzo a causa della pandemia da Coronavirus, ospiterà non solo le performance della voce di "Bad guy" - in nomination ai Grammy nelle categorie “Record of the year”, “Song of the year”, “Best solo pop performance” e “Best song written for visual media” (qui l’elenco delle candidature) - e degli altri artisti succitati, ma anche le esibizioni di Black Pumas, Brandi Carlile, Doja Cat, Mickey Guyton, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris, e Roddy Ricch.

La cerimonia dell’edizione 2021 dei Grammy Awards, presentata da Trevor Noah, non sarà ospitata come di consueto dal Microsoft Theater e dallo lo Staples Center di Los Angeles e, come già riferito, sarà caratterizzata dall’assenza di pubblico e dalle performance degli arti in parte in diretta e in parte registrate.