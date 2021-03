Laura Pausini dice che suo papà era un Maneskin prima dei Maneskin

Prosegue il giochetto social tra la cantante romagnola e la band lanciata da "X Factor", dopo il botta e risposta negli scorsi giorni. Stavolta Laura Pausini prende in giro con affetto i Maneskin - reduci dalla vittoria del Festival di Sanremo 2021 - pubblicando una vecchia foto in bianco e nero di suo papà, Fabrizio Pausini, cantante di pianobar (fu lui a lanciarla, portandola con sé di ristorante in ristorante), scattata presumibilmente durante una serata o una festa negli Anni '60 o '70. "Adesso che hanno vinto finalmente posso dirlo! Chi mi segue lo sa... Mio babbo Fabrizio non solo porta fortuna (vedi cosa è successo a me!?) ma era già un Maneskin alla loro età. Grandi ragazzi! Sono felice per voi".

Adesso che hanno vinto finalmente posso dirlo! Chi mi segue lo sa.. mio babbo Fabrizio non solo porta fortuna (vedi cosa è successo a me!?) ma era già un @thisismaneskin alla loro età! 🤣🤟🏼 grandi ragazzi! Sono felice per voi! @SanremoRai #TheOriginalPausini pic.twitter.com/6UIaxDNNB8 — Laura Pausini (@LauraPausini) March 7, 2021

Nella settimana sanremese Damiano David e soci hanno affidato la gestione del loro account Twitter ufficiale a @Dio, seguitissimo account anonimo noto per i suoi tweet al vetriolo. Dal profilo della band ha fatto partire una serie di durissimi - ma sarcastici - commenti rivolti ad Amadeus, Fiorello, la giuria demoscopica e il papà di Laura Pausini, appunto, accusato di rubare i premi della figlia (è lui che conserva le statuette vinte dalla voce di "Strani amori"). Da qui l'ironico scambio di tweet con la popstar.

I Maneskin hanno trionfato sul palco dell'Ariston con "Zitti e buoni": il brano sarà incluso nel nuovo album della band, "Teatro d'Ira", nei negozi e sulle piattaforme dal 19 marzo.