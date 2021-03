I Maneskin e la ressa dei fotografi: "Topolini, guardate in alto"

Circola sui social un divertente video degli attimi immediatamente successivi alla proclamazione della vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021. Mostra la ressa dei fotografi per immortalare la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sul palco con il premio alla fine della lunga diretta su Rai1, quando Amadeus - facendo esibire per l'ultima volta il gruppo sulle note di "Zitti e buoni" - ha dato la linea alla rete, chiudendo il sipario sul Festival.

Le telecamere Rai sono ormai spente e il palco si riempie di tecnici che si mettono subito al lavoro per sgomberare strumenti e altro. E i fotografi in galleria provano a chiedere ai tecnici di farsi per qualche istante da parte lasciando sul palco solo i Maneskin per la foto di rito.

Dalla galleria urlano: "Voi dietro, via, via, spostatevi, la foto!". Ma i quattro componenti del gruppo non riescono a capire le parole dei fotografi e fanno qualche passo indietro, avvicinandosi ai tecnici all'opera: "Non voi! Quelli dietro!", urla un fotografo. "Nun se capisce!", risponde sorridendo il leader dei Maneskin. I tecnici continuano però a lavorare, senza prestare attenzione alle indicazioni dei fotografi. "Sollevate il premio", gridano i fotografi ai Maneskin: "Ao, questo pesa!", la risposta del cantante. "Tenetelo insieme", replicano allora dalla galleria.

"A destraaaaa! Al centrooooo! Più strettiiii!". Ma il momento più divertente arriva alla fine. Quando un fotografo, prendendosi gioco della giovane età dei Maneskin (tutti under 23), urla: "Guardate in alto, topolini!". Ecco il video: