Robert Fripp e Toyah: una cover di Britney Spears a sostegno del movimento #FreeBritney

E' diventata una piacevole consuetudine trascorrere qualche minuto della domenica in compagnia della coppia formata dai signori Fripp, Toyah e Robert. Ogni domenica i due pubblicano un video, da quella che potrebbe essere la cucina della loro casa, interpretando un classico della musica rock oppure di quella pop.

Quest'oggi è il pop ad essere rivisitato, per la precisione il classico del repertorio di Britney Spears "Toxic", pubblicato nel 2003. La cover dei due musicisti britannici va anche a sostegno del movimento #FreeBritney (scritta che appare anche in sovraimpressione nel video).

Nella clip Robert Fripp è agghindato, come sempre, con camicia, gilet e cravatta, mentre la Willcox ha in mano un manganello, ha un occhio truccato di nero, in Arancia Meccanica Style, e indossa una camicia trasparente. Una volta eseguito il brano i due hanno mostrato a favore di camera un cartello fatto a mano con un cuore rosso al centro e le parole "Britney ti amiamo".

Se avete gradito la performance dei signori Fripp vi rimandiamo alla visione di altre cover: "Everlong" dei Foo Fighters, "Paranoid" dei Black Sabbath, "I Love Rock'n'Roll" di Joan Jett, "Tainted Love" dei Soft Cell, "Rebel Yell" di Billy Idol e "Enter Sandman" dei Metallica. Ma ce ne sono molte altre sul loro canale YouTube.