Gli Extraliscio denunciano la scortesia e la mancanza di rispetto di Domenica In

Al solito il festival di Sanremo lascia dietro di sé una scia di immancabili polemiche e precisazioni. Ogni anno accade un qualcosa che scontenta questo o quell'altro concorrente, fa parte della narrazione del concorso canoro più seguito d'Italia. La più fresca di queste 'scortesie' è accaduta nel pomeriggio ed è stata denunciata in un comunicato dalla produttrice degli Extraliscio Elisabetta Sgarbi.

La band che, con l'aggiunta del featuring del frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo, è giunta in dodicesima posizione nella classifica finale del festival della canzone italiana conclusosi ieri sera con la canzone "Bianca luce nera", era stata invitata nel pomeriggio di quest'oggi a partecipare al programma televisivo Domenica In condotto da Mara Venier, ma qualcosa non è filato liscio e agli Extraliscio (perdonate il gioco di parole) non è stato concesso di intervenire.

Queste le parole usate da Elisabetta Sgarbi per 'denunciare' quanto accaduto: “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse: invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni aribitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”.