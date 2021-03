Bandsintown, maratona benefica in streaming per la Giornata Internazionale della Donna

La piattaforma Bandsintown ha organizzato una speciale iniziativa in streaming per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2021, che ricorre domani, lunedì 8 marzo. Il canale Twitch ufficiale del sito dedicato alla musica dal vivo ospiterà una maratona in live streaming della durata di 24 ore che, una volta terminata, verrà resa disponibile anche sotto forma di maxi-compilation sulla pagina Soundcloud - a partire dal 9 marzo - sul canale Soundcloud di Kitsuné Musique.

L’iniziativa è stata accompagnata dalla creazione di un fondo - il shesaid.so x Kitsuné Women's Day Fund - nato con lo scopo di fornire un’indennità pari a 250 euro alle artiste e alle lavoratrici del mondo dello spettacolo il cui sostentamento sia minato dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Siamo entusiasti di collaborare con Bandsintown che, tramite il suo canale Twitch, ci consentirà di raggiungere un pubblico ancora più ampio in un momento in cui non è ancora possibile organizzare incontri fisici e supportare artisti in tournée”, ha spiegato Andreea Magdalina, Fondatrice shesaid.so: “Con la pandemia che colpisce in modo sproporzionato le donne e le minoranze di genere nella nostra attività, speriamo che i fondi che raccogliamo con la nostra partnership forniscano il supporto necessario alla comunità di shesaid.so in tutto il mondo”.