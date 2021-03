Senhit con il rapper Flo Rida all'Eurovision in rappresentanza di San Marino

Il 41enne rapper statunitense Flo Rida sarà presente in gara, anche se solo con la voce, all'Eurovision Song Contest 2021 che si disputerà a Rotterdam (Olanda) dal 18 al 22 maggio. Sorprendente il fatto che lo sarà in rappresentanza di San Marino. A rappresentare il piccolo stato situato sulle pendici del Monte Titano sarà la 41enne cantante italo-eritrea Senhit con la canzone, "Adrenalina", brano che si giova, per l'appunto, del featuring di Flo Rida.

Senhit avrebbe dovuto rappresentare San Marino già all'Eurovision dello scorso anno, il concorso venne poi cancellato a causa della pandemia da Coronavirus. Flo Rida non dovrebbe eseguire il brano insieme a Senhit a Rotterdam, ma vi partecipa nella registrazione ufficiale.

La scorsa settimana, gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno comunicato che tutti i 41 musicisti in competizione quest'anno si esibiranno dal vivo. Parlando al podcast Newscast della BBC, il supervisore esecutivo dell'Eurovision Martin Österdahl ha affermato che il viaggio dei concorrenti a Rotterdam era "necessario": "Questa non è una vacanza, questo è un lavoro che deve essere fatto".Le delegazioni di ciascun paese saranno limitate a venti persone (di solito la media era di 38 persone), mentre i media e i commentatori trasmetteranno da cabine ventilate per prevenire la diffusione del virus.Per l'Italia in gara, notizia di qualche ora fa , ci saranno i freschi vincitori del festival di Sanremo, i Maneskin. L'anno scorso per l'Italia avrebbe dovuto partecipare Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con "Fai rumore". L'evento a causa della pandemia non si tenne, sostituito da una manifestazione televisiva non competitiva chiamata "Europe Shine a Light" che vide il cantautore tarantino esibirsi sul palco di un'Arena di Verona deserta.