Enrico Ruggeri: “Trovo analogie tra i Maneskin e i Greta Van Fleet”

A margine dell’incontro virtuale, Enrico Ruggeri ha espresso anche un suo pensiero su quanto visto e sentito durante le cinque serate del Festival, soffermandosi su quanto proposto da Achille Lauro durante la sua partecipazione in qualità di ospite di Sanremo 2021. La seconda parte della chiacchierata è disponibile in questo video:

Successivamente contattato da Rockol, il cantautore milanese si è intrattenuto in una conversazione con Franco Zanetti su Zoom per raccontare delle sue esperienze sanremesi, ricordando in particolar modo il suo debutto sul palco dell’Ariston con i Decibel nel 1980, e condividere il proprio parere sui Maneskin.

A seguito della vittoria dei Maneskin alla settantunesima edizione di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”, con conseguenti affermazioni da parte di molti secondi cui con il trionfo della band romana si è assistito per la prima volta all’affermazione del rock nella manifestazione, Enrico Ruggeri ha condiviso sul suo profilo Facebook un video in cui ha spiegato cos’è il rock, ricordando di aver vinto al Festival con una canzone ascrivibile a questo genere, “Mistero”, 28 anni prima di Damiano David e soci.

