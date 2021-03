Maneskin: le foto e i video di quando suonavano per strada a Roma

Quando la pandemia sarà solo un lontano ricordo - e speriamo presto - un ritorno alle origini da parte dei Maneskin è dovuto: un concerto gratuito per strada a via del Corso, nel centro della loro Roma. Il passanti della via dello shopping capitolino sono stati il primo pubblico della band che ieri sera ha vinto il Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e buoni".

Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio hanno iniziato a fare musica insieme nel 2016 e prima di raggiungere la popolarità grazie alla partecipazione ad "X Factor" erano soliti esibirsi di fronte alle vetrine dei negozi di via del Corso. Lo hanno raccontato anche loro in alcune interviste, dopo il boom al talent di SkyUno (non vinsero, si classificarono secondi): "Ci esibivamo in via del Corso a Roma: con le monetine raccolte abbiamo fatto il primo singolo. Qualcosa fruttavano quei live, andavamo forte: 50-100 euro all'ora. Poi c'era il turista o lo sceicco che ci lasciava 20 euro sulla simpatia. Stavamo nella piazzetta della chiesa, accanto al gruppo di break dance, facevamo a gara con gli artisti di strada per il posto". All'epoca erano ancora minorenni. D'altronde il più grande del gruppo è il cantante Damiano, che oggi ha 21 anni. Ecco i video e le immagini dell'epoca:

Il ciclone Maneskin è solo all'inizio. Oggi allo Stadio Olimpico della Capitale, prima del match Roma-Genoa, è stata suonata la canzone con la quale hanno vinto il Festival di Sanremo , battendo in finale Francesca Michielin e Fedez e la loro "Chiamami per nome" e Ermal Meta e la sua "Un milione di cose da dirti". Il gruppo rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2021, in programma dal 18 al 22 maggio a Rotterdam.