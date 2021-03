Enrico Ruggeri commenta il successo dei Maneskin al festival di Sanremo. Video.

Questa mattina, sul suo canale Facebook, il musicista milanese ha pubblicato un video in cui commenta l'affermazione dei Maneskin, facendo loro i migliori auguri per il futuro, e parlando di cos'era, cosa è stato e cos'è il rock.

La vittoria del quartetto romano dei Maneskin al festival di Sanremo ha fatto dire a molti che per la prima volta il rock si affermava nella nostra massima competizione canora. In realtà c'è stato un precedente. L'edizione 1991 venne infatti vinta da Enrico Ruggeri con la canzone "Mistero", che va ascritta all'universo del rock.

