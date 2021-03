Tame Impala: due concerti sold out in Australia

Pare che dall'altra parte del mondo, 'down under' come si dice, il Coronavirus sia molto meno diffuso e che la vita stia tornando a quella che una volta era considerata la normalità. A prova di questo fatto si riporta che Tame Impala ha fatto due sold out nel fine settimana nella sua città natale, Perth, in Australia.

I due concerti di Kevin Parker si sono tenuti al Metro City davanti a un numeroso pubblico che non indossava la mascherina. Due componenti della band che accompagna il musicista australiano dal vivo non hanno potuto partecipare poiché bloccati fuori dai confini australiani a causa delle restrizioni di viaggio dovute al Covid-19. Parker ha suonato al fianco dei soli Jay Watson e Dominic Simper, mutando il nome in Tame Impala Sound System e modificando il contenuto dello show come fosse un dj set.In Australia da gennaio la media settimanale di casi di Coronavirus con numeri a una cifra, così, come accade anche nella vicina Nuova Zelanda, sono i primi luoghi al mondo a poter tenere eventi di musica dal vivo legali e sicuri dopo la pandemia. Nel mese di gennaio, 20.000 persone hanno assistito a un concerto della rock band Six60 a Waitangi, in Nuova Zelanda, ad oggi il più grande concerto svoltosi sul pianeta Terra da quando si è fatta la conoscenza con il coronavirus.