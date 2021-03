Sanremo 2021: quale canzone ha avuto più stream fino ad ora?

Per puro esercizio di stile, per soddisfare una curiosità del giorno dopo, per toglierci uno sfizio, siamo andati a confrontare la classifica finale della settantunesima edizione del festival di Sanremo – dove hanno prevalso i Maneskin con la canzone "Zitti e buoni" - con i numeri forniti dal contatore di stream di Spotify. Siamo ben consapevoli che questo è solamente un test a caldo (sono trascorse solo poche ore dalla chiusura del concorso canoro) e che le canzoni che hanno partecipato alla manifestazione rivierasca prenderanno inevitabilmente quota nei prossimi giorni, sia in radio che nei gusti degli italiani. Ma, nel frattempo, qui sotto, in ordine di quantità di riproduzione, scorrete l'elenco dei brani sanremesi secondo il favore degli utenti della piattaforma svedese.

Francesca Michielin e Fedez – "Chiamami per nome" – 2.3 milioni

Madame – "Voce" – 1.9 milioni

Maneskin – "Zitti e buoni" – 1.4 milioni

Fasma - "Parlami" – 1.3 milioni

Annalisa - "Dieci" – 1.2 milioni

Colapesce/Dimartino – "Musica leggerissima" - 1.2 milioni

Irama – "La genesi del tuo colore" – 1.1 milioni

Coma Cose – "Fiamme negli occhi" - 1.1 milioni

Aiello - "Ora" – 950.

000.

Noemi - "Glicine" – 820.000

Willie Peyote – "Mai dire mai (la locura)" – 760.000

Arisa – "Potevi fare di più" – 640.000

Gaia – "Cuore amaro" – 520.000

Max Gazzé – "Il farmacista" – 500.000

Ghemon – "Momento perfetto" – 500.000

La Rappresentante di Lista - "Amare" – 490.000

Ermal Meta – "Un milione di cose da dirti" – 480.000

Lo Stato Sociale – "Combat pop" – 470.000

Francesco Renga – "Quando trovo te" – 410.000

Random - "Torno a te" – 400.000

Gio Evan - "Arnica" – 400.000

Fulminacci - "Santa Marinella" – 400.000

Malika Ayane – "Ti piaci così" – 270.000

Bugo – "E invece di sì" - 230.000

Extraliscio feat Davide Toffolo – "Bianca luce nera" - 190.000

Orietta Berti – "Io che amo solo te" – meno di 1.000