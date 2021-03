Sanremo 2021, Willie Peyote contro Ermal Meta: “Non si meritava il primo posto”

Willie Peyote, durante il suo programma “Le brutte intenzioni”, con cui ha fatto una cronaca spietata di tutte le giornate del Festival di Sanremo, ha commentato in modo infuocato la classifica dopo i risultati usciti dalla serata delle cover, quella di giovedì. Nel mirino del rapper torinese Ermal Meta che, dopo aver omaggiato Lucio Dalla, si trovava primo in classifica grazie ai voti dell’orchestra. Peyote ha spiegato dalla sua postazione radio allestita in hotel: "Il primo posto, Ermal non se lo merita per niente. Non motivi personali per dirlo.

Intanto stai cantando 'Caruso' nel giorno del compleanno di Lucio Dalla…per me è una scelta ruffiana. Secondariamente, lui canta molto bene, ma Annalisa a confronto è un vulcano in eruzione”. Il video è stato ripescato dal cantautore italo-albanese che nella graduatoria finale è arrivato terzo .dietro ai Maneskin e al duo Fedez-Michielin. Meta ha postato la clip su Twitter e ha risposto a Peyote, vincitore del Premio della Critica: “Caro Willie Peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”.