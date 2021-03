Sanremo 2021, FIMI: ‘Un segnale per la ripartenza della musica in sicurezza’

Per mezzo di una nota diffusa nella mattina di oggi, domenica 7 marzo, la principale tra le associazioni di categoria dei discografici italiani, FIMI, ha definito l’edizione del Festival di Sanremo appena conclusa “un messaggio di speranza per tutta la filiera penalizzata dalla pandemia, che necessita di una seria riforma strutturale per la ripartenza”.

“I protocolli adottati dal Festival, che hanno restituito l'immagine di uno spettacolo sicuro e responsabile nonostante le evidenti complessità dell'edizione”, prosegue il documento, “rimandano a possibilità concrete di ripresa che devono essere accolte dalle istituzioni per emendare da ogni criticità un settore indebolito da quest'anno così complesso, valorizzando la musica come strumento di cambiamento culturale, economico e sociale del tessuto nazionale”.

"Come si è visto, con protocolli ben fatti, la responsabilità e la professionalità di tutti i soggetti coinvolti, il Sanremo 2021 si è potuto fare, ed è stato un esempio importante per tutto il mondo dello spettacolo”, ha commentato il ceo di FIMI Enzo Mazza: “Ora lavorare tutti insieme per ripartire".