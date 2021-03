Beyoncé pubblica un video in tributo a una giovane fan

Beyoncé ha pubblicato un breve video in ricordo di una sua giovane fan, Lyric Chanel, morta a causa di un cancro al cervello la scorsa settimana. La clip è un medley, della lunghezza di un paio di minuti, di tre canzoni della musicista di Houston - "Brown Skin Girl", "Halo" e "Love On Top" - sovrapposte a immagini e filmati di Lyric Chanel. Il video si chiude con Beyoncé che dice le parole: "Ti amo con tutto il cuore".

Secondo quanto riportato da Billboard, Chanel è morta lo scorso 5 marzo all'età di tredici anni dopo aver condotto negli ultimi due anni una lotta contro il cancro al cervello e l'ependimoma anaplastico. Lo scorso mese di settembre, Beyoncé aveva inviato un mazzo di fiori bianchi a Chanel dopo che lei aveva pubblicato, una volta dimessa dall'ospedale, un video di quando era poco più che una bimba mentre cantava "Love On Top".

Beyoncé aveva commentato: "Mi sono molto commossa nel vedere come questi testi ti hanno ispirato, non tanto quanto tu hai ispirato me. Non vedo l'ora, un giorno, di incontrarti e sono molto felice che tu sia a casa sana e salva. Sei una sopravvissuta." La famiglia di Chanel non ha mancato di ringraziare la popstar: "Grazie mille Beyoncé. Lyric è rimasta scioccata quando ha ricevuto la tua mail e ha detto che Beyoncé è la migliore!!! Ti amiamo tanto e lei spera, un giorno, di incontrarti."