Tom Petty, guarda il video di “You Saw Me Comin’”

La primavera porterà in dote "Finding Wildflowers (Alternate Versions)", una nuova pubblicazione dal lascito artistico di Tom Petty, il rocker statunitense scomparso il 2 ottobre 2017. I brani inclusi nella nuova uscita facevano già parte dell’edizione limitata Super Deluxe di 9-LP "Wildflowers & All The Rest" pubblicata nel 2020.

"Finding Wildflowers (Alternate Versions)" uscirà il 16 aprile in vinile oro in edizione limitata per TomPetty.com e per i negozi indipendenti, in CD e per la prima volta su tutte le piattaforme digitali. Il 7 maggio il disco verrà pubblicato in vinile nero.

Nel frattempo è uscita (anche in video) “You Saw Me Comin’”, canzone inedita registrata nel 1992 e traccia finale della raccolta.

Parlando di “You Saw Me Comin’”, il tastierista Benmont Tench, membro degli Heartbreakers di Tom Petty, sottolinea, “c’è questa specie di nostalgia nella canzone nel modo in cui ha strutturato gli accordi, la melodia e il testo. Fa pensare e per questo sarebbe stato il modo migliore per completare l’album.”

"Finding Wildflowers (Alternate Versions)" include sedici registrazioni in studio di tracce alternative basate sul lavoro per portare a termine, nel 1994, l’album "Wildflowers". La raccolta è stata prodotta da Ryan Ulyate, che ha lavorato per molto tempo come ingegnere del suono e co-produttore di Tom, e che ha ascoltato ben 245 bobine, così da rivelare il processo evolutivo di Tom e dei suoi collaboratori.

Tracklist:

1. A Higher Place

2. Hard on Me

3. Cabin Down Below

4. Crawling Back to You

5. Only a Broken Heart

6. Drivin’ Down to Georgia

7. You Wreck Me

8. It’s Good to Be King

9.

House in the Woods .

10. Honey Bee

11. Girl on LSD

12. Cabin Down Below (Acoustic Version)

13. Wildflowers

14. Don’t Fade on Me

15. Wake Up Time

16. You Saw Me Comin’