Drigo dei Negrita ai Maneskin: "Vittoria epocale, avete soverchiato il sistema"

Alla vigilia della finale i Maneskin avevano conquistato anche Piero Pelù. Il già frontman dei Litfiba aveva condiviso sul suo account Instagram ufficiale una foto insieme al gruppo: "Stasera all'Ariston il rock può salire molto in alto e lasciare un segno anche per il futuro".

View this post on Instagram

Il rock italiano è dalla parte dei Maneskin. Dopo l'endorsement di Vasco, che sui social aveva ammesso negli scorsi giorni di fare il tifo per la band romana al Festival di Sanremo 2021, arriva ora quello di un altro nome di punta della scena. È Drigo dei Negrita. Il chitarrista del gruppo di "Rotolando verso sud" - vero nome Enrico Salvi, 51 anni - ha affidato il suo entusiasmo per la vittoria del quartetto capitanato da Damiano David ad un post pubblicato sul suo account Instagram, in cui si è complimentato con i ragazzi senza risparmiare complimenti: "Grandi ragazzi. Vittoria epocale. Incredibile e fantastico, avete soverchiato il sistema".

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!