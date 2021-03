Sanremo 2021, i Maneskin hanno vinto stracciando Fedez al televoto

I dati passati in sovrimpressione al momento della proclamazione della vittoria di Damiano e soci parlano chiaro: i Maneskin al televoto hanno ottenuto un punteggio pari al 53,5%, praticamente il doppio di quello ottenuto da Francesca Michielin e Fedez, pari al 28,3%. A poco sono serviti gli appelli social di Fedez (11,6 milioni di follower), sua moglie Chiara Ferragni (22,7 milioni di follower), che erano riusciti in qualche modo a coinvolgere anche la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (23,9 milioni di follower). Le preferenze del pubblico da casa si sono concentrate sui Maneskin, che di follower su Instagram ne hanno "appena" 853mila, un tredicesimo di quelli di Fedez. Per Ermal Meta il restante 18,2% dei voti.

