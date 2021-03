Sanremo 2021: Premio della Critica a Willie Peyote

Al Festival di Sanremo sono stati assegnati il premio della critica “Mia Martini” , il premio della sala stampa “Lucio Dalla” e i premi Sergio Bardotti e Giancarlo Bigazzi. A Willie Peyote con la canzone “Mai dire mai (La locura)” è andato il premio della critica mentre il premio della sala stampa “Lucio Dalla” è andato a Colapesce e Dimartino con il brano “Musica leggerissima”. Il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo è andato a Madame con la canzone "Voce" mentre il premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale è stato assegnato a Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti". A Fiorello, invece, è stato assegnato il premio "Città di Sanremo" voluto da Amadeus.

