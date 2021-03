Sanremo 2021, Achille Lauro trafitto da rose rosse "muore" sul palco dell'Ariston

L'ultimo quadro di Achille Lauro, nella serata finale del Festival di Sanremo, lo mostra trafitto da alcune rose rosse mentre di sottofondo si sentono voci, cattiverie e maldicenze che hanno visto protagonista l'artista romano in questi anni. Il significato è cristallino: le parole possono uccidere. Sì, perché Lauro "muore" sul palco, mentre canta "C'est la vie". La performance si apre con una danza che esorcizza il momento, poi Lauro, come un moderno San Sebastiano, vestito come fosse un mix tra Rodolfo Valentino e Alice Cooper, canta fino alla scena finale: si apre la camicia, ha delle rose che gli perforano il petto mentre di sottofondo si sentono voci che lo attaccano.

Si tratta dell'atto finale di un percorso fatto di travestimenti, esibizioni e canzoni che hanno attraversato tutta la durata del Festival.

La prima sera è stato un mix tra un manga giapponese, Avatar, Ziggy Stardust e la Madonnina di Civitavecchia (che piangeva lacrime di sangue). La seconda sera ha omaggiato Mina , la terza è diventato una statua dorata d'ispirazione classica . E ieri ha riservato un tributo a Sid Vicious dei Sex Pistols

e al dipinto "La libertà che guida il popolo" di Eugène Delacroix (ma con la bandiera italiana al posto di quella francese): "Sarebbe stato troppo semplice venire qui e fare l'ospite.

Ho voluto portare un progetto molto più ampio. Ho pensato di fare un viaggio nei generi musicali, incarnando ogni sera l'essenza del genere che proponevo - spiega Lauro - siamo partiti dal glam rock, l'importanza dell'avere il coraggio di essere. Poi siamo passati alla leggerezza e alla spensieratezza del rock'n'roll. Il pop è stato un modo per fare con Emma un omaggio agli incompresi: in Italia è un genere banalizzato, ridotto a qualcosa di frivolo e di poco artistico. Volevamo portare qualcosa di teatrale che facesse capire che invece c'è una costruzione dietro anche al pop. Poi siamo passati al punk, l'omaggio al mondo senza regole, al casino: sono arrivato sul palco scendendo le scale come il Sid Vicious di 'My way'". .