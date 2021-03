Maneskin e Laura Pausini, botta e risposta: "Da quando siete Naziskin..."

I Maneskin e Laura Pausini condividono in parte il team di lavoro. La band romana è seguita dalla società di management di Marta Donà, del cui roster fanno parte anche Francesca Michielin e Marco Mengoni, assistiti come ufficio stampa dalla Goigest, società che cura anche la comunicazione di Laura Pausini.

Continuano a fare rumore sui social i post dell'account Twitter ufficiale dei Maneskin, in gara al Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e buoni". La band romana ha affidato per la settimana sanremese la gestione del proprio profilo a @Dio, seguitissimo account anonimo noto per i suoi tweet al vetriolo. Dopo aver attaccato Amadeus, Fiorello e la giuria demoscopica , ora l'account dei Maneskin, ricollegandosi a una battuta di Fiorello sui premi della cantante romagnola, che sono notoriamente conservati dal papà, scrive a Laura Pausini: "Se vinciamo vieni con noi, e andiamo insieme a riprendere i tuoi premi dalle mensole del babbo".

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!