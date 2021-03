Sanremo 2021, stasera un omaggio a Stefano D'Orazio dei Pooh

Non mancherà un tributo a Stefano D'Orazio durante la finale del Festival di Sanremo 2021. Il batterista dei Pooh, scomparso lo scorso novembre a 72 anni a causa di complicanze legate al Covid-19. A ricordare il musicista sul palco saranno i padroni di casa Amadeus e Fiorello. I due conduttori omaggeranno D'Orazio sulle note di "Uomini soli", la canzone - scritta da Roby Facchinetti e Valerio Negrini - che permise alla band di vincere il Festival di Sanremo nel 1990.

Quella del 1990 fu la prima ed ultima partecipazione in gara dei Pooh come band al Festival. I componenti del gruppo sarebbero poi tornati in gara alla kermesse singolarmente, nel corso degli anni. Con "Uomini soli" ebbero la meglio su Toto Cutugno e la sua "Gli amori" (secondo classificato) e il duo composto da Amedeo Minghi e Mietta con "Vattene amore". Il regolamento di quell'edizione prevedeva che il brano in gara venisse eseguito anche in inglese: ad accompagnare i Pooh fu Dee Dee Bridgewater e nella versione in inglese "Uomini soli" diventò "Angel of the night".