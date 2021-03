Chi sono gli Urban Theory, stasera ospiti del Festival di Sanremo

Urban Theory, il collettivo di danza e fenomeno di TikTok da milioni di visualizzazioni "made in Vallecrosia" sarà tra i protagonisti della serata finale di oggi del Festival di Sanremo con due speciali performance. Gli Urban Theory sono partiti come una piccola scuola di danza del Ponente Ligure, a Vallecrosia, ad Imperia. In pochissimi anni hanno bruciato tutte le tappe possibili conquistando prima Federica Pellegrini, durante la loro partecipazione a Italia's Got talent, che li ha premiati con un Golden Buzzer, e successivamente Fiorello che li ha scelti come corpo di ballo per il programma "Viva Rai Play!”. Fino alla chiamata di Jimmy Fallon che li ha voluti in collegamento nel suo prestigiosissimo The Tonight Show.

Un successo televisivo internazionale, ma anche social. I loro account TikTok e Instagram diventano in brevissimo tempo virali.che li contraddistingue, raggiungendo oltre 600 milioni di visualizzazioni in 6 mesi, più di 9 milioni di followers, numero che li porta a essere il quarto account italiano più seguito nel mondo, e 75 milioni di like, con contenuti che vengono periodicamente trasmessi e ri-condivisi in tutto il mondo. Gli Urban Theory sono Jessica De Maria, insegnante della scuola con decennale esperienza assieme a Fabiano Paglieri, Davide Sala, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano e Leonardo Sigona.: danza interpretativa contemporanea che si focalizza sull'abilità del ballerino di creare posizioni geometriche e movimenti delle dita delle mani.