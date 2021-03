Un Sanremo da dimenticare. Si salva (quasi) solo la musica

C’è stato un momento, venerdì sera, in cui Sanremo sembrava davvero un festival della canzone, e di livello: una bella sequenza: Colapesce Dimartino - Max Gazzé - Willie Peyote - Malika Ayane, senza troppe gag in mezzo.

Purtroppo è stata un’eccezione - è stato il Festival delle gag, più che delle canzoni: quello del 2021 è un Sanremo da dimenticare da quasi tutti i punti di vista. Chapeau ad Amadeus e alla Rai per avere portato a casa senza grando intoppi un’edizione difficilissima da realizzare, ma le scelte hanno lasciato perplessi. Ad un festival della canzone che cercava di essere contemporaneo si è contrapposto uno show iper-tradizionale, quasi d’altri tempi, creando una scollatura tra il guardare avanti e guardare indietro.

La musica

Il cast si è confermato di buon livello anche alla prova del palco dell'Ariston, con alcune scelte coraggiose, premiate se non dalla classifica finale, almeno dalla percezione positiva.

Rockol votava in sala stampa: le nostra scelte e i punteggi più alti li abbiamo dati a Willie Peyote, Coma_Cose, Fulminacci, Malika Ayane, Colapesce/Dimartino, Extraliscio, Ghemon, Max Gazzé, Rappresentante di Lista, Maneskin, Arisa, Madame.

La vittoria dei Maneskin è nel segno del rock: la band ha dimostrato di saper tenere il palco e ha ribaltato qualunque pronostico.

Per quello che vale, la sala stampa è stata meno influente per il meccanismo di votazione: ha fatto da contrappeso, più che altro. Lascia perplessi l'uso della giuria demoscopica nel 2021.Da ripensare la serata delle cover: meno interessante del solito. Bellissime le coppie Maneskin/Agnelli, Peyote/Bersani e Gazzé/Silvestri, ma un po' di stanchezza in generale. Il cast dei giovani era più debole e molto più tradizionale: bravi Shorty e Wrongonyou (che avrebbero meritato di più, come Greta Zuccoli e Folcast). La vittoria di Gaudiano è espressione di questa composizione, e anch’essa parecchio scollata da quello che è la musica “giovane” oggi.

Lo spettacolo

Lungo, lunghissimo. Certo, 26 big sono troppi: torniamo a 20? Ma soprattutto: perché infarcire la serata di tutte quelle gag e scenette inutili? la proporzione tra le canzoni e la “cornice” (che era il vero centro) era impietosa. Quando c’erano tutti i cantanti in gara si andava oltre alle 2, e non solo nella finale.

Amadeus : ha fatto quello che poteva fare, con qualche errore grossolano (la gag con le parrucche, davvero?), strategie sbagliate (alzare le aspettative da dicembre proclamando un Festival “normale” che si è rivelato irrealizzabile) e molto cuore. Ci ha provato, e questo gli va riconosciuto.

: ha fatto quello che poteva fare, con qualche errore grossolano (la gag con le parrucche, davvero?), strategie sbagliate (alzare le aspettative da dicembre proclamando un Festival “normale” che si è rivelato irrealizzabile) e molto cuore. Ci ha provato, e questo gli va riconosciuto. Fiorello : sovraesposto, di conseguenza ha fatto gag spesso trascurabili. Meglio sabato, ma molte scenette erano vecchie (le chiamate agli amici famosi, ancora?)

: sovraesposto, di conseguenza ha fatto gag spesso trascurabili. Meglio sabato, ma molte scenette erano vecchie (le chiamate agli amici famosi, ancora?) Achille Lauro : ha filosofeggiato sulla musica e sull’universo, ma le sue performance sono state meno sorprendenti degli anni passati.

: ha filosofeggiato sulla musica e sull’universo, ma le sue performance sono state meno sorprendenti degli anni passati. Ibrahimovic : con tutte le spalle che si potevano chiamare, la sua presenza è un mistero. Ma è uscito solo sulla lunga distanza, con ironia e recitando la parte del supereroe.

: con tutte le spalle che si potevano chiamare, la sua presenza è un mistero. Ma è uscito solo sulla lunga distanza, con ironia e recitando la parte del supereroe. Elodie, Laura Pausini, Matilda DeAngelis : bravissime, tra le cose migliori di questo Festival. Avrebbero meritato uno spazio, magari senza conderarle ospiti o “co”-conduttrici? Una di loro poteva essere protagonista tutte le sere, come Serena Rossi.

: bravissime, tra le cose migliori di questo Festival. Avrebbero meritato uno spazio, magari senza conderarle ospiti o “co”-conduttrici? Una di loro poteva essere protagonista tutte le sere, come Serena Rossi. La regia: Ogni volta che volevo vedere un dettaglio, staccava su qualcos’altro: è un problemo mia, ma non ho visto racconto. Ho visto frenesia e uno stile da MTV anni ’90 che ogni tanto mi faceva venire il mal di testa e che penalizzava le canzoni.

Il futuro: a chi dare la direzione artistica?

Amadeus, comprensibilmente, ha detto che non lo farà per la terza: ascolti bassi, due Sanremo irripetibili, purtroppo (2020) o per fortuna (2021). C’è da sperare che il lavoro fatto in questi anni sul rinnovamento del cast non vada perduto.

Tutto dipenderà molto da chi arriverà, ovviamente. E dal fatto che le figure del conduttore e del direttore artistico/selezionatore rimangono accentrate nella stessa persona come negli ultimi anni o vengano separate, come accadeva in passato.

Una soluzione che è funzionata bene è stata quella di Baglioni. Ci sono molte cantanti con grande credibilità e ed esperienza televisiva. Altro che dare i fiori sul palco….

Al prossimo anno, sperando sia migliore in tutti i sensi.