Sanremo 2021, Ermal Meta: "A fare casino ci vuole molto poco"

La filosofia sembra essere quella che Salvador Sobral portò sul palco dell'Eurovision Song Contest nel 2017 con la sua "Amar pelos dois": "La musica non è solo fuochi d'artificio". "Una canzone bellissima - dice Ermal Meta del brano del cantautore portoghese - ho letto alcune recensioni che dicevano che la mia non rimaneva perché l'arrangiamento era impalpabile. Ma l'impalpabilità è una scelta. A fare casino ci vuole poco".

Con "Un milione di cose da dirti" l'ex cantante de La Fame di Camilla ha buone probabilità di vincere per la seconda volta in carriera il Festival di Sanremo, dopo il trionfo del 2018 in coppia con Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Arriva in finale forte del successo delle prime quattro serate, nel corso delle quali ha messo d'accordo la giuria demoscopica e l'orchestra e mantenuto ben salda la sua egemonia marcando stretto i preferiti della sala stampa: "Ho il torcicollo. Devo guardarmi indietro per non essere azzannato", scherza.

Meta dice di essere arrivato a Sanremo "in sordina". E senza "intenzioni battagliere": "La canzone non è scoppiettante, non ha fuochi d'artificio dentro. Ha bisogno di tre o quattro ascolti per fare centro. Scoprirmi al primo posto la prima sera, la seconda sera, la terza e anche la quarta è stata una sorpresa gigantesca". Il brano era nel cassetto da anni: "Mi ha bussato alle spalle durante il lockdown, attirando la mia attenzione. Mi sembrava una canzone totalmente in linea con il periodo. Ho fatto un po' di fatica ad arrangiarla, perché voleva restare scarna".

Su Twitter ha pubblicato una serie di post in cui sembrava manifestare una certa insoddisfazione legata all'orario dei suoi passaggi in scaletta, sempre intorno o dopo la mezzanotte: "Nessuna polemica. Twitter è un mezzo per esprimere dei pensieri velocissimi che possono anche essere divertenti. Va bene compilare la scaletta secondo esigenze televisive. L'estrazione a sorte non è un mezzo che garantisce ogni volta un ordine diverso", chiarisce lui. Stasera voterà il pubblico da casa. È scaramantico: "Cambieranno molte cose". Vedremo.