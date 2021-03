Sanremo 2021, parla Mario Limongelli (PMI): ‘Contenti che il Festival abbia avuto luogo’

Il presidente di PMI - Produttori Musicali Indipendenti Mario Limongelli ha espresso gratitudine a RAI e Amadeus per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, tenutasi in questi giorni al Teatro Ariston, nella cittadina ligure, nonostante l’emergenza sanitaria che, tra la fine dello scorso anno e l’inizio di quello in corso, era stata messa in discussione.

“Siamo contenti che, nonostante la delicata situazione sanitaria, il Festival di Sanremo abbia avuto la sua edizione anche quest’anno, grazie all’impegno e alla volontà di RAI e del direttore artistico Amadeus, che PMI ha sostenuto fin dall’inizio”, ha fatto sapere Limongelli in una nota: “La scelta di portare sul palco del Festival le nuove generazioni della musica italiana è stata premiata dagli ascolti del pubblico più giovane ed ha esaltato ancora una volta il ruolo delle etichette indipendenti. Prova ne è la vittoria tra i Giovani di Gaudiano (Leave Music) e il premio della critica a Wrongonyou (Carosello Records) entrambe etichette associate a PMI”.

“E’ importante, adesso, che i frutti di tale lavoro non vadano persi e che presto si possa tornare a suonare anche dal vivo”, ha concluso Limongelli.