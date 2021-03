Sanremo 2021: i pronostici di scommettitori, radio e piattaforme

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2021? I risultati delle prime quattro serate sembrano essere molto netti: Ermal Meta è risultato primo nelle votazioni della giuria demoscopica, in quelle dell'orchestra e ieri, marcando stretto i preferiti della sala stampa, Colapesce Dimartino, Maneskin, Willie Peyote e La Rappresentante di Lista, ha mantenuto ben saldo il suo dominio in cima alla classifica provvisoria Su quella che determinerà i nomi dei tre che si contenderanno poi la vittoria, questa sera, avranno un peso anche le preferenze del pubblico da casa tramite il televoto.

E sarà pari a quello delle altre giurie. Poi i voti si azzereranno e tra i tre finalisti a scegliere il vincitore saranno il televoto (con un peso del 34% sul risultato finale), la sala stampa e la giuria demoscopica (entrambe con un peso del 33% sul verdetto finale). E il cosiddetto "paese reale" cosa dice?.



Alcuni primi significativi verdetti sono già arrivati. Parlano le classifiche. Quella Fimi relativa ai singoli più ascoltati e scaricati della settimana vede due brani sanremesi tra le prime dieci posizioni: sono "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez e "Voce" di Madame, rispettivamente al secondo e al settimo posto. Fuori dalla top 10 troviamo "Dieci" di Annalisa alla 12esima posizione, "Zitti e buoni" dei Maneskin alla 14esima, "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino alla 18esima. Il duo composto dalla cantautrice veneta e dal rapper milanese guida anche la classifica degli ascolti su Spotify, con 1,4 milioni totalizzati da "Chiamami per nome" nei due giorni dopo il primo passaggio. "Voce" di Madame è stata ascoltata 1,14 milioni di volte, mentre "Zitti e buoni" dei Maneskin ha conquistato 871 mila ascolti. Tra i brani cantati nella seconda serata, "La genesi del tuo colore" ha totalizzato in un giorno 500 mila streams, "Mai dire mai (La locura)" di Willie Peyote ne ha totalizzati 371 mila, "Cuore amaro" di Gaia 259 mila. Per "Un milione di cose da dirti" di Ermal Meta 253 mila ascolti.



Su iTunes - la classifica è in tempo reale - troviamo in testa ancora Michielin e Fedez, seguiti da Colapesce e Dimartino e la loro "Musica leggerissima", Irama, Maneskin. Più sotto Ermal Meta, Madame, Annalisa, i Coma Cose e la loro "Fiamme negli occhi" e Noemi con "Glicine". Il duo di "Magnifico" trionfa anche su YouTube, con 3,1 milioni di visualizzazioni per il videoclip ufficiale di "Chiamami per nome". Bene anche "Dieci" di Annalisa e "Zitti e buoni" dei Maneskin, che si aggirano attorno al milione.



Colapesce e Dimartino guidano invece la classifica dei brani sanremesi più trasmessi dalle radio, seguiti da Francesca Michielin e Fedez, Annalisa, Noemi e Gaia.



Le agenzie di scommesse, in virtù della classifica provvisoria, considerano Ermal Meta il candidato numero uno alla vittoria. Snai ne quota la vittoria a 2.25, Sisal a 2.75 e Eurobet a 2.50. Secondo i bookmakers potrebbe avere qualche possibilità anche Annalisa: Snai ne paga la vittoria 6,50 volte la somma scommessa, Sisal 7.50 e Eurobet 6. Come lei anche Willie Peyote (quotato 5.50 da Snai, 6 da Sisal e 8 da Eurobet), i Maneskin (quotati 7.50 da Snai e da Sisal e 8 da Eurobet) e Colapesce Dimartino (quotati 7.50 da Snai e Sisal e 6 da Eurobet).