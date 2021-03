La canzone d’ingresso di Ibrahimovic a Sanremo è "Jutro Je"

Un motivo che si appiccica in testa. "Jutro Je" di Nada Topcagic è la canzone che accompagna Zlatan Ibrahimovic al 71° Festival di Sanremo quando scende lungo le scale e arriva sul palco dell'Ariston. "È mattina", il titolo tradotto letteralmente in italiano della sigla che l'Orchestra ha riservato al campione svedese – ospite fisso fino alla serata finale di sabato 6 marzo – e lo introduce ogni volta che Amadeus ne annuncia la presenza. È sulle note della cantante serba (classe 1953) che l'attaccante del Milan si scioglie in qualche breve passo di ballo, scherzando con il conduttore sulla carica e sull'energia che quel motivo gli dà.

