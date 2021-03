Jerry Cantrell (Alice in Chains) ha completato i lavori per il suo nuovo album solista

Che il chitarrista degli Alice in Chains Jerry Cantrell fosse al lavoro per dare un seguito al dittico di "Degradation Trip", i suoi ultimi due album pubblicati da solista a giugno e novembre del 2002, non è una novità: l’artista lo aveva fatto sapere un anno fa attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. A distanza di dodici mesi da quando lo storico sodale del compianto Layne Staley è entrato in studio di registrazione per realizzare un nuovo album senza il gruppo di “Dirt”, Cantrell, sempre attraverso un messaggio condiviso sui social, ha annunciato di aver completato i lavori per il suo prossimo progetto discografico solista.

Nel post pubblicato ieri - 5 marzo - su Instagram dal 54enne cantante, chitarrista e autore statunitense, accompagnato da una fotografia scattata in studio di registrazione dove Jerry Cantrell è stato raggiunto da - tra gli altri - la già voce dei Dillinger Escape Plan Greg Puciato -, si legge:

“Stasera abbiamo finito il mio disco, un anno dopo il giorno in cui abbiamo iniziato a registrarlo. Che avventura pazzesca ogni volta. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare presto”.

Nel febbraio dello scorso anno, a margine di un’intervista concessa a People Tv durante la quale aveva annunciato di avere un nuovo album solista in lavorazione, il musicista aveva dichiarato: “Quando sono con gli Alice, sono con gli Alice e questo occupa la maggior parte del mio tempo. Quest'anno ci siamo presi un po' di tempo libero, quindi se vi piace qualsiasi lavoro solista che ho fatto, o il lavoro con gli Alice, sono sicuro che vi potrebbero piacere anche queste cose”.

Nel corso della sua carriera solista Cantrell, oltre a dare alle stampe il suo primo album "Boggy Depot” nel 1998 e il succitato dittico di "Degradation Trip” nel 2002, ha contributo alle colonne sonore di alcuni film come - per esempio - “Il rompiscatole” (“The Cable Guy”) del 1996, il cui commento sonoro include il brano dell’artista statunitense “Leave Me Alone”. Altri brani realizzati dall’addetto alle sei corde degli Alice in Chains e destinati a commenti sonori per il grande schermo, sono - per citarne alcuni - la canzone "She Was My Girl” per “Spider-Man” del 2002 e “A Job to Do” per “John Wick - Capitolo 2” del 2017.