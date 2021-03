Musica e listini: Spotify scivola ancora più in basso

La notizia la fa ancora Spotify, che va di nuovo giù.

Dopo mesi di corsa all’impazzata, a questo punto in due settimane il titolo ha lasciato sul campo il 25% del proprio valore soltanto in un paio di settimane. A questo punto è prevedibile che le illazioni su una presunta vendita delle sue quote da parte di UMG, per monetizzare per sé e i suoi artisti, perdano consistenza: meglio attendere tempi migliori... Nel comparto delle DSP, la concorrente cinese Tencent continua a restare piatta.

In quella che sembra una replica della scorsa settimana, con cifre complessive che registrano un calo più moderato, si ripropongono per il segmento big tech le performance negative di Apple, con un -2,40%, e di Amazon, a -4%; si riprende invece Alphabet, che fa +2,79% pur sull’onda di cambiamenti che non dovrebbero giovare ai ricavi di Google: ci riferiamo all’accordo per il pagamento delle news con il gruppo di Rupert Murdoch da un lato e all’abbandono progressivo del modello di tracciamento basato sui cookies per la raccolta pubblicitaria dall’altro.

Resta negativa anche la tradizionale “discografia”. Sony Corp. (casa madre di Sony Music) perde un altro 3,14%, pur rimanendo positiva negli intervalli trimestrali, semestrali e annuali; Vivendi (casa madre di UMG) scivola giù con un -4,33%; Warner fa peggio di tutte con un -5,5%. L’impressione è che possa essere stato il termine dell’ascesa del titolo di Spotify ad avere impattato sulle quotazioni delle major, con il mercato che ha implicitamente abbassato il valore dello streaming che determina la gran parte dei ricavi delle label.

Nulla di strabiliante, infine, da registrare nel comparto live. Tanto l’americana Live Nation quanto la tedesca CTS Eventim vivacchiano nella settimana che ha visto il più grande appuntamento di settore, l’ILMC, tenersi a distanza e in versione totalmente digitale. Entrambe restano in terreno positivo per quanto attiene all’intervallo mensile, trimestrale e semestrale.

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico.