Classifiche, tutte le novità della settimana del 5 marzo: Michielin e Fedez sul podio

La settimana del Festival di Sanremo 2021 vede alcuni dei brani presentati in questi giorni sul palco dell'Ariston dai 26 artisti in gara alla settantunesima edizione della manifestazione fare irruzione nella classifica dei singoli più venduti in Italia, con “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez alla seconda posizione della chart stilata da FIMI, dietro a "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo che si riconferma in testa. Si segnalano nuove entrate, oltre che nella classifica degli album più venduti nel nostro Paese della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2021, anche nelle chart relative agli Stati Uniti e al Regno Unito.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2021, che vede al primo posto “17 Dark Edition” di Emis Killa & Jake La Furia, riedizione del loro album originariamente pubblicato il 18 settembre 2020, segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Bro’ (Amici 2021)” con gli inediti dei cantanti della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi (4)

“California” di B3N (5)

“Ariete” di Ariete (32)

“Detroit Stories” di Alice Cooper (39)

“Reunion” dei Ricchi e Poveri (43)

“Midnite” di Salmo (52)

“1970” di Bob Dylan (65)

“Omega” degi Epica (74)

“Nuda” di Annalisa (76)

“Greatest Hits I” dei Queen (88)

“Xdvr Reloaded” di Sfera Ebbasta (94)

“Il ballo della vita” dei Maneskin (95)

“Hybrid Theory” dei Linkin Park (96)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Bro’ (Amici 2021)”, che include - tra gli altri - il pezzo di Sangiovanni (leggi qui il suo profilo), “Lady”.

Nella classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2021, che vede nuovamente al primo posto "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo, a farla da padrone sono gli artisti in gara alla 71esima del Festival di Sanremo che con i loro inediti sanremesi occupano gran parte della graduatoria delle nuove entrate:

“Chiamami per nome” Francesca Michielin e Fedez (2)

“Je Ne Sais Pas” di Lous And The Yakuza, Sfera Ebbasta & Shablo (3)

“Voce” di Madame (7)

“Dieci” di Annalisa (12)

“No Cap” di Emis Killa & Jake La Furia feat. Geolier (13)

“Zitti e buoni” dei Maneskin (14)

“Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino (18)

“Paraocchi” di Blanco (23)

“Movie” di Rondodaosa & NKO feat. Central Cee (26)

“Parlami” di Fasma & GG (28)

“Fiamme negli occhi” dei Coma_Cose (36)

“Per tutta la città” di Emis Killa & Jake La Furia feat. Ernia (42)

“Glicine” di Noemi (43)

“Ora” di Aiello (47)

“La genesi del tuo colore” di Irama (53)

“Mi manchi” di AKA 7Even (55)

“L’ultima volta” di Emis Killa, Jake La Furia e Massimo Pericolo (58)

“Fai rumore” di Diodato (61)

“Potevi fare di più” di Arisa (63)

“Più lei che noi” Emis Killa & Jake La Furia feat. Rkomi (81)

“Your Love (9PM)” di ATB, TOPIC & A7S (97)

La classifica Radio Airplay, che vede “Il mio amico” di Madame con Fabri Fibra al primo posto, segnala come nuovi ingressi:

“Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino (43)

“Chiamami per nome” Francesca Michielin e Fedez (48)

“Figlia di…” di Loredana Bertè (55)

“Dieci” di Annalisa (57)

“Je Ne Sais Pas” di Lous And The Yakuza, Sfera Ebbasta & Shablo (63)

“Voce” di Madame (65)

“Guagliune” di Gigi D’Alessio feat. Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay (66)

“Il farmacista” di Max Gazzè (67)

“Glicine” di Noemi (69)

“Zitti e buoni” dei Maneskin (76)

“Fiamme negli occhi” dei Coma_Cose (77)

“Only Wanna Be With You” di Post Malone (78)

“La genesi del tuo colore” di Irama (81)

“Cuore amaro” di Gaia (84)

“Quando trovo te” di Francesco Renga (86)

“Potevi fare di più” di Arisa (87)

“Ora” di Aiello (89)

“Parlami” di Fasma (92)

“Bed” di Joel Corry, Raye & David Guetta (98)

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto ancora “Camini” di Giovanni Neve.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la settima settimana consecutiva in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

“Only the Generals, Part II” di Kevin Gates (18)

“Loyalty Over Royalty” di CJ (56)

“Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios)” di Kali Uchis (77)

“29” di Carly Pearce (172)

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che riconferma “Driver License” di Olivia Rodrigo come brano più venduto per la settima settimana consecutiva, segnala i nuovi ingressi di:

“Clouds” di NF (53)

“Telepatia” di Kali Uchis (54)

“Test Drive” di Ariana Grande (61)

“Hit Bout It” di Lil Yachty Featuring Kodak Black (67)

“Chicken Tendies” di Clinton Kane (88)

“ZaZa” di 6ix9ine (90)

“Made For You” di Jake Owen (92)

“The Business” di Tiesto (96)

“HelloW di Pope Smoke featuring A Boogie Wit da Hoodie (97)

“Track Star” di Mooski (99)

La UK Charts album della settimana dal 5 all’11 marzo vede in prima posizione il nuovo album degli Architects, “For Those That Wish to Exist”, e segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Nature Always Wins” dei Maximo Park (2)

“Made In The Pyrex” di Digga D (3)

“Detroit Stories” di Alice Cooper (4)

“Choices” di Lucy Spraggan (5)

“Greatest Hits” degli White Stripes (12)

“Way Down In The Rust Bucket” di Neil Young e i Crazy Horse (18)

“Life Support” di Madison Beer (28)

“Little Oblivions” di Julien Baker (51)

“Shake Your Money Maker” dei Black Crowes (61)

“Stories From The City Stories - Demos” di Pj Harvey (71)

“Omega” degli Epica (73)

La UK Charts singoli della settimana dal 5 marzo all’11 marzo, che vede ancora al primo posto "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala i nuovi ingressi di:

“Bed” di Joel Corry, Raye & David Guetta (20)

“Bluuwuu” di Digga D (23)

“Pierre” di Ryn Weaver (50)

“AP” di Pop Smoke (56)

“Only Wanna Be With You” di Post Malone (76)

“Ferrari Horses” di D-Block Europe & Raye (77)

“Heartbreak Anniversary” di Giveon (85)

“Don’t You Worry About Me” di Bad Boy Chiller Crew (86)

“John Hughes Movie” di Maisie Peters (92)

“You’ve Done Enough” di Gorgon City & Drama (98)