Joe Strummer: ascolta questa versione acustica inedita di ‘Junco Partner’

In attesa dell’uscita della raccolta “Assembly”, volta a celebrare la carriera di Joe Strummer, scomparso all’età di 50 anni il 22 dicembre 2002, è stata resa disponibile la registrazione audio, finora inedita, della versione acustica di “Junco Partner” incisa dal frontman dei Clash.

Strummer, inizialmente solito suonare il brano con gli 101'ers , ha eseguito il classico di New Orleans durante tutta la sua carriera, in particolar modo con la band di “London Calling”, con cui ha registrato una cover reggae e una versione dub per l’album del 1980, “Sandinista!”.

La rilettura acustica di "Junco Partner”, pubblicata ieri - 5 marzo - come anticipazione di “Assembly” e contenuta in un nastro ritrovato tra gli archivi del compianto artista britannico, non è l’unico inedito incluso nella raccolta in uscita il prossimo 26 marzo. La compilation, che conterrà 16 tracce, tra cui alcuni dei brani più significativi tratti dal repertorio solista di Joe Strummer e dai suoi lavori realizzati con i Mescaleros, presenterà anche le registrazioni audio mai pubblicate prima di “I fought the law” e “Rudie can’t fail” dei Clash, che il musicista inglese ha eseguito dal vivo il 24 novembre 2001 alla Brixton Academy di Londra.

Ecco la versione di “Junco Partner” tratta dal disco “Assembly”, accompagnato dalle note di copertina firmate da Jakob Dylan: