Sanremo 2021, Achille Lauro torna alle atmosfere punk rock. E c'è Boss Doms

Achille Lauro per il quarto dei suoi "quadri artistici" al Festival di Sanremo 2021 recupera le atmosfere punk rock di "1969". E torna a cantare sul palco dell'Ariston la hit "Rolls Royce", che nel 2019 proprio da Sanremo lo rese mainstream.

Il concept della performance di questa sera del cantante romano era un tributo al punk rock, da lui omaggiato già nel disco di due anni fa, l'ultimo frutto della collaborazione con lo storico braccio destro Boss Doms. Che per l'occasione è tornato a condividere con lui il palco a distanza di un anno dall'ultima volta, proprio all'Ariston con "Me ne frego". Hanno fatto il loro ingresso sul palco mano nella mano sulle note dell'inno nazionale, suonate con la chitarra elettrica, dandosi poi un bacio in bocca. Con Lauro anche un ospite speciale: Fiorello. Lo showman si è messo in gioco partecipando alla performance sulle note di "Rolls Royce".

Su Instagram Lauro ha scritto:

Sono il Punk Rock.

Icona della scorrettezza.

Purezza dell'anticonformismo.

Politicamente inadeguato.

Cultura giovanile.

San Francesco che si spoglia dai beni,

Elisabetta Tudor che muore per il popolo.

Giovanna D'Arco che va al rogo.

Prometeo che ruba il fuoco agli dèi.

Sono un bambino con la cresta,

Un uomo con le calze a rete,

Una donna che si lava dal perbenismo e si sporca di libertà.

Sono l'estetica del rifiuto,

Il rifiuto dell'appartenenza ad ogni ideologia.

Sono Morgana che tua madre disapprova.

Contro l'omologazione del "si è sempre fatto così".

Sono Marilù.

Dio benedica chi se ne frega.