Il 5 marzo 1943 a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, nasceva Lucio Battisti, uno dei massimi geni musicali espressi dalla nostra canzone. Purtroppo Lucio ci ha lasciato all'età di 55 anni, il 9 settembre 1998.

Oggi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, a ricordarlo attraverso il suo profilo Instagram è Vasco Rossi che durante gli anni Ottanta ha spesso proposto in concerto la canzone di Lucio Battisti "Supermarket". Il brano venne incluso nel quarto album di Lucio Battisti, "Amore e non amore", pubblicato nel luglio del 1971. Il brano è tra quelli che descrivono situazioni di 'non amore'.