Nathan Followill (Kings of Leon): "Il rock avrà un altro Rinascimento"

Il batterista dei Kings of Leon Nathan Followill in una intervista con The Independent si dice sicuro che il rock avrà un altro rinascimento poiché è una cosa assolutamente necessaria.

Questo il discorso confezionato da Nathan al giornale britannico: "Ieri sera dopo cena mia moglie mi ha chiesto 'Sei emozionato?' Mi ha detto, 'Ragazzi voi avete davvero una possibilità per far fare al rock'n'roll un passo indietro e far parte della conversazione'.

Perché è davvero scolorito. Oppure altri generi di musica sono diventati più popolari nel mainstream. Ma sono decisamente molto fiducioso che il rock avrà un altro rinascimento, perché penso che il rock'n'roll sia una cosa davvero necessaria per tutti. Penso che sia una grande forma di sollievo." Questa riflessione del membro dei Kings of Leon giunge a breve distanza da .quanto dichiarato dal frontman dei Maroon 5 Adam Levine che qualche giorno fa ha affermato che le band sono una "razza in via di estinzione".

In un'intervista rilasciata per promuovere il nuovo album della band statunitense, "When You See Yourself", il frontman della band Caleb Followill ha dichiarato all'NME: "Arriva un punto in cui puoi essere orgoglioso di ciò che hai realizzato oppure puoi sederti ed essere amaro. Il mio lato amaro non è mai stato a causa della musica, ma perché pensavo che avremmo dovuto ottenere quel genere di riconoscimento all'inizio della nostra carriera".

Il musicista statunitense ha inoltre ammesso che i Kings of Leon potrebbero non essere più in giro se non avessero pubblicato "Only By The Night", l'album con la hit "Sex on Fire". Ha aggiunto: "Quando la luce ti prende, ti prende. Non c'è modo che tu la possa ricreare o imbottigliare. Senza quell'album, chissà se oggi saremmo ancora qui a fare dischi."